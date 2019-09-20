Да, компания вправе не хранить карточку регистрации онлайн-кассы, паспорта кассы и фискального накопителя в торговых точках. Инспекторы не просят представить документы по ККТ в торговых точках после перехода на онлайн-кассы. Теперь информацию о кассе и компании, которая зарегистрировала ее, проверяющие получают из базы ФНС. Эти сведения у компаний не запрашивают.

Кому надо и не надо применять онлайн-кассы с 1 июля 2019 года: полный список >>

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