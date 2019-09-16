Код КОСГУ зависит от того, какие расходы на командировки закреплены во внутреннем документе учреждения.

Покупку отразите как компенсацию командировочных расходов по подстатье 226 КОСГУ и КВР 112, если такой порядок установлен в локальном акте учреждения, например в положении о командировочных расходах. В этот перечень можете включить и расходы сотрудников при поездке на личном автомобиле: оплату ГСМ, запчастей, услуг автостоянки, ремонта, мойки.

Подсказка: как оформить и отразить в бухучете приобретение ГСМ за наличные >>

Если расходы на бензин и стеклоомывающую жидкость не включены в перечень командировочных расходов, отразите просто закупку товаров, работ и услуг. По КВР 244 и подстатье 343 КОСГУ — бензин, по подстатье 346 КОСГУ — стеклоомывающую жидкость.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>