1916 сентября 2019

Сотрудник уехал в командировку на личном автомобиле. За наличные купил бензин и стеклоомывающую жидкость. На какие код КОСГУ и КВР отнести расходы?

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отвечает:

Код КОСГУ зависит от того, какие расходы на командировки закреплены во внутреннем документе учреждения.

Покупку отразите как компенсацию командировочных расходов по подстатье 226 КОСГУ и КВР 112, если такой порядок установлен в локальном акте учреждения, например в положении о командировочных расходах. В этот перечень можете включить и расходы сотрудников при поездке на личном автомобиле: оплату ГСМ, запчастей, услуг автостоянки, ремонта, мойки.

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Если расходы на бензин и стеклоомывающую жидкость не включены в перечень командировочных расходов, отразите просто закупку товаров, работ и услуг. По КВР 244 и подстатье 343 КОСГУ — бензин, по подстатье 346 КОСГУ — стеклоомывающую жидкость.

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