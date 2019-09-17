Списание нереальной к взысканию дебиторской задолженности по НДС учтите по подстатье 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» КОСГУ (Порядок № 209н).

Памятка по НДС: реализация, предоплата, изменение цены, возврат, обратный выкуп >>

Списывайте переплату, которой более трех лет. Для этого подайте в инспекцию заявление о списании. Если инспекция одобрит заявление, спишите переплату. Оформите акт комиссии о признании дебиторки безнадежной. К нему приложите ответ из инспекции, инвентаризационную опись (ф. 0504089) и выписку из отчетности. В бухучете сделайте запись:

ДЕБЕТ 0 401 10 173 КРЕДИТ 0 303 04 731

— списана дебиторская задолженность по НДС.

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