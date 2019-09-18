Бланки строгой отчетности оплачивайте по КВР 244. В бухучете расходы отразите по подстатье 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» КОСГУ. Об этом сказано в пункте 51.2.4.4 Порядка № 132н, пункте 11.4.8Порядка № 209н. Правила учета бланков строгой отчетности согласуйте с учредителем или ГРБС и закрепите в учетной политике. Возможны два варианта учета.

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1. Принимайте бланки на баланс как материальный запас и сразу списывайте. Отдельного счета для материальных запасов однократного применения в инструкциях по учету нет. Поэтому отразите покупку бланков на счете 105 06. Этот счет применяют для учета прочих материальных запасов, которые не подходят к другим группам. Затем спишите бланки на забалансовый счет 03 «Бланки строгой отчетности».

2. Затраты на бланки сразу спишите в расходы. Расходы на покупку бланков отразите на счете 401 20 или 109 00. А сами бланки — на забалансовом счете 03.

Учет бланков ведите в условной оценке: 1 руб. за один бланк. В случаях, которые закрепили в учетной политике, — по стоимости приобретения. Аналитический учет по счету 03 ведите в книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам бланков или по местам их хранения: подразделениям, ответственным лицам. Это следует из пунктов 337, 338 Инструкции № 157н, Методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.

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