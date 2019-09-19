2219 сентября 2019

Как в учете образовательного учреждения показать приобретение подарочной продукции?

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отвечает:

Подарочную продукцию отразите на счете 105 36. По правилам Инструкции № 157н подарки учитывают по стоимости их приобретения на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры». Это значит, что после покупки их нужно списать в расходы текущего финансового года, а на забалансовом счете 07 учитывать в течение периода, когда они находятся в учреждении.

Приобретение и выдачу подарочной продукции оформите проводками:

ДЕБЕТ 0 105 36 349    КРЕДИТ 0 302 34 73Х
— принята к учету подарочная продукция;

ДЕБЕТ 0 401 20 272 (0 109 ХХ 272)    КРЕДИТ 0 105 36 449
— списана подарочная продукция с баланса;

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАБАЛАНСОВОГО СЧЕТА 07
— учтена подарочная продукция за балансом;

ДЕБЕТ 0 302 34 83Х    КРЕДИТ (0 201 11 610) 0 304 05 349
— оплачена подарочная продукция (отражено увеличение забалансового счета 18 (КВР 244, подстатья 349 КОСГУ);

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАБАЛАНСОВОГО СЧЕТА 07
— выдана подарочная продукция.

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