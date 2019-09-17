2017 сентября 2019

Сейчас у компании не сезон. Сотрудники работают неполный день. В итоге получается меньше 40 часов в месяц. Нужно ли оплачивать недоработку?

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отвечает:

Нет, оплачивать недоработку не нужно, если есть письменная договоренность об этом с сотрудниками.

Нормальная продолжительность работы – 40 часов в неделю [ст. 91 ТК]. Сотрудник вправе работать меньше по письменному согласованию с руководством [ст. 93 ТК]. При этом ТК не требует доплачивать за «недоработанные» часы.

Подсказки: как оплачивать недоработку и переработку при суммированном учете, если у сотрудника оклад или часовая ставка >>

Зарплату надо выдавать пропорционально отработанному времени. Условие о режиме рабочего времени необходимо закрепить в дополнительном соглашении к трудовому договору.

Но возможны ситуации, когда недоработку до нормы времени должен оплатить работодатель. Например, если сотрудник отработал меньше нормы из-за того, что организация неправильно составила график сменности. В таком случае за недоработанные часы необходимо начислить средний заработок.

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