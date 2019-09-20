Заключите с работником дополнительное соглашение о переводе на другую должность до окончания срока медицинского заключения.

Работодатель обязан перевести сотрудника на более легкую работу, если он принес медицинское заключение (ст. 73 ТК). Для этого нужно взять с работника письменное согласие на перевод. Если в организации есть подходящая для работника должность, заключите дополнительное соглашение к трудовому договору и издайте приказ. Для этого можно использовать форму № Т-5 (постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1).

В форме заключения от врача не прописывают период его действия (приложение № 2 к приказу Минздрава от 05.05.2016 № 282н). Необходимо отправить запрос в больницу, чтобы уточнить период действия заключения. К письму нужно приложить согласие работника и прописать, что вы переводите сотрудника на легкий труд.

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Сделайте записи в личной карточке и трудовой книжке сотрудника о переводе на другую должность (п. 4, 10 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225). Но после того, как заключите с работником дополнительное соглашение и получите подтверждение из поликлиники.

Если переводите сотрудника на работу, за которую платите меньше, сохраните за ним средний заработок по прошлой работе. Платить в прежнем размере надо в течение месяца, а если сотрудник повредил здоровье на работе, до выздоровления или стойкой утраты трудоспособности (ст. 182 ТК).

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