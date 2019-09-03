Как учесть расходы на благотворительность?

Учитывать затраты на благотворительность в налоговых расходах, как правило, нельзя (письма Минфина от 06.04.15 № 03-03-07/19136, от 20.03.2019 № 03-03-06/3/18418). Кодекс не позволяет признавать расходы, которые не направлены на получение дохода. Кроме того, в законе прямо сказано, что стоимость безвозмездно переданного имущества, работ, услуг и имущественных прав, целевые отчисления на благотворительную деятельность не учитывают для налога на прибыль (п. 16, 34 ст. 270 НК). Но есть ситуация, когда закон позволяет списать благотворительные расходы.

Шпаргалка: как получить социальный налоговый вычет на благотворительность >>

С 1 января 2019 года компания вправе получить инвестиционный вычет, если перечисляла средства в целевой капитал некоммерческих объединений для поддержки государственных и муниципальных учреждений культуры или этим учреждениям напрямую. Но уменьшить можно только ту часть налога, которая идет в региональный бюджет. И только при условии, что региональные власти разрешили так поступать в местном законе об инвестиционном налоговом вычете (ст. 286.1 НК).

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