473 сентября 2019

Для продвижения компании вручаем клиентам подарки стоимостью более 100 руб. Дарим ежедневники и набор ручек с логотипом компании. Нужно ли начислить НДС на стоимость рекламных презентов?

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отвечает:

Начисляйте НДС на подарки свыше 100 руб.

Подарки клиентам — это безвозмездная передача, которую необходимо облагать НДС (п. 1 ст. 146 НК, письмо Минфина от 04.06.2013 № 03-03-06/2/20320).

Налоговую базу надо определить в день вручения сувениров (подп. 1 п. 1 ст. 167 НК). НДС при покупке подарков примите к вычету (письмо Минфина от 18.08.2017 № 03-07-11/53088). За исключением тех, стоимость которых менее 100 руб. (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК).

Памятка по НДС: реализация, предоплата, изменение цены, возврат, обратный выкуп >>

Когда вручите подарки, составьте счет-фактуру и зарегистрируйте в книге продаж. Если все раздали в одном налоговом периоде, то можно сформировать единый документ (письмо Минфина от 08.02.2016 № 03-07-09/6171).

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