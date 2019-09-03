303 сентября 2019

Зачем бухгалтеру пересчитывать больничное пособие бывшему сотруднику, которого суд восстановил в должности?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Если бывший работник в течение 30 календарных дней после увольнения не устроился на новую работу и заболел, учреждение должно оплатить ему больничный. В этом случае пособие не зависит от страхового стажа и равно 60 процентам среднего заработка (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Бывший сотрудник со стажем не менее восьми лет потеряет часть пособия из-за увольнения.

Подсказка: когда и как выплачивать больничное пособие сотрудникам, которые уже не работают в организации >>

Раньше не было понятно, что делать, если суд восстановит такого человека на работе. Специалисты ФСС разъяснили, что пособие надо пересчитать (письмо от 17.09.2018 № 020801/1704-9870Л). После того как суд признал увольнение незаконным, все прежние права работника восстановились в полном объеме, в том числе и право получить пособие в размере, который соответствует страховому стажу.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.