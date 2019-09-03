Если бывший работник в течение 30 календарных дней после увольнения не устроился на новую работу и заболел, учреждение должно оплатить ему больничный. В этом случае пособие не зависит от страхового стажа и равно 60 процентам среднего заработка (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Бывший сотрудник со стажем не менее восьми лет потеряет часть пособия из-за увольнения.

Подсказка: когда и как выплачивать больничное пособие сотрудникам, которые уже не работают в организации >>

Раньше не было понятно, что делать, если суд восстановит такого человека на работе. Специалисты ФСС разъяснили, что пособие надо пересчитать (письмо от 17.09.2018 № 020801/1704-9870Л). После того как суд признал увольнение незаконным, все прежние права работника восстановились в полном объеме, в том числе и право получить пособие в размере, который соответствует страховому стажу.

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