314 сентября 2019

Надо ли платить НДС, если отдали товары на благотворительность?

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отвечает:

Нет. Не начисляйте НДС, если безвозмездно передали товары в рамках благотворительной деятельности. При условии что товары не относятся к подакцизным (подп. 12 п. 3 ст. 149 НК). Если передаете имущество, по которому раньше заявляли вычет, то НДС понадобится восстановить (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК, письма Минфина от 22.05.2018 № 03-07-11/34269 и от 31.07.2018 № 03-03-06/3/53855).

Памятка по НДС: реализация, предоплата, изменение цены, возврат, обратный выкуп >>

Передача основных средств, НМА вообще не считается реализацией, если их передавали на благотворительность (подп. 3 п. 3 ст. 39 НК).

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