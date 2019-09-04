304 сентября 2019

У нас бизнес-аккаунт в сети Instagram. Его ведет другая компания по договору оказания услуг. Она проводит фотосессии, обрабатывает материал и размещает его, а также отвечает на вопросы покупателей. Как списать плату за ведение аккаунта в расходы по налогу на прибыль?

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отвечает:

Учитывайте расходы в полном объеме как рекламу.

Кодекс разрешает учесть в расходах траты на рекламу, в том числе через интернет (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК). Через сеть рекламируют продукцию для неопределенной аудитории.

Состав доходов и расходов по прибыли

Вы заключили договор о ведении аккаунта в Instagram, чтобы увеличить продажи за счет роста подписчиков. Траты по договору можно списать и не нужно нормировать (письмо Минфина от 07.12.2011 № 03-03-06/812, п. 4 ст. 264 НК).

Сейчас в вашем округе не спорят с налоговиками из-за обоснованности расходов на рекламу в социальных сетях. Но раньше судьи были на стороне компаний даже в ситуациях, когда контрагент оказался недобросовестным и не отразил выручку (постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.02.2011 № А56-31859/2010). Учитывайте расходы полностью.

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