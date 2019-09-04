По каким правилам предоставляют целевые субсидии образовательным учреждениям?

Целевые субсидии предоставляют в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о соответствующем бюджете. Для этого, например, федеральные учреждения заключают с Министерством просвещения соглашение о предоставлении субсидии (новый приказ № 266). А допустим, на муниципальном уровне школы и детские сады заключают соглашения с органами местного самоуправления, наделенными такими полномочиями.

Размер субсидии определяют по нормативно-правовым актам. Субсидию на выплату стипендий студентам выделяют по нормам постановления Правительства от 17.12.2016 № 1390. Субсидию на компенсацию по оплате жилых помещений, коммунальных услуг педработникам федеральных учреждений, которые проживают и работают в сельской местности, – по постановлению Правительства от 26.10.2013 № 963.

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