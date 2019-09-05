345 сентября 2019

За какую благотворительность дают социальный вычет физлицам?

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отвечает:

Подсказка: когда гражданин вправе получить социальный налоговый вычет по НДФЛ >> 

Гражданин-благотворитель вправе получить социальный вычет по НДФЛ, если сделает пожертвование деньгами или в натуральной форме. Но не всем организациям, а только тем, которые входят в особый список (подп. 1 п. 1 ст. 219 НК). В нем, в частности, упоминаются благотворительные и религиозные организации, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Вычет можно получить в размере фактических расходов. Но есть максимальный лимит — не более 25 процентов от дохода, который облагается НДФЛ.

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