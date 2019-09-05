Вам начислят штраф, если вы не исправите ошибку.

Налоговый агент обязан удержать НДФЛ с доходов работника, когда фактически выплатил вознаграждение (п. 4 ст. 226 НК). За счет собственных средств работодатель уплатить налог не вправе (п. 9 ст. 226 НК).

Шпаргалка: с каких выплат удерживать НДФЛ >>

ФНС разъясняла, что НДФЛ, который компания заплатила до того, как «физик» получил доход, — это не налог. Ведь вознаграждение работнику еще не перечислили. Правда, ФНС считает, что задолженности в этом случае не возникает и оснований для штрафа нет (письмо от 29.09.2014 № БС-4-11/19716@). Но инспекторы могут посчитать налог неуплаченным и оштрафовать (ст. 123 НК).

Судьи в округе соглашаются, что налог, который компания уплатила из собственных средств, нельзя учесть в бюджете (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.06.2015 № Ф07-3729/2015). Это ошибка, за которую могут оштрафовать.

Безопаснее перечислить налог еще раз после того, как выплатите работнику доход. Такую выплату зачтут, и вы наверняка сможете избежать штрафа за неуплату.

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