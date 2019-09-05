95 сентября 2019

Как образовательному учреждению получить целевую субсидию?

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отвечает:

Чтобы получить целевую субсидию, федеральное учреждение направляет заявку в Минпросвещения, региональные и муниципальные учреждения – своему учредителю. К заявке прилагают расчеты-обоснования в зависимости от цели. Например, акт обследования объекта, подлежащего ремонту или реставрации, дефектную ведомость, смету на проведение работ, коммерческие предложения и другие документы, которые подтвердят потребность в субсидии.

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