Как образовательному учреждению получить целевую субсидию?

Чтобы получить целевую субсидию, федеральное учреждение направляет заявку в Минпросвещения, региональные и муниципальные учреждения – своему учредителю. К заявке прилагают расчеты-обоснования в зависимости от цели. Например, акт обследования объекта, подлежащего ремонту или реставрации, дефектную ведомость, смету на проведение работ, коммерческие предложения и другие документы, которые подтвердят потребность в субсидии.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>