226 сентября 2019

Какими документами подтвердить благотворительность?

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отвечает:

В Налоговом кодексе нет обязательного перечня документов для социального вычета, которыми можно подтвердить факт пожертвования.

Подсказка: как получить социальный налоговый вычет на благотворительность >>

ФНС предлагает варианты для разных случаев (письмо от 06.04.2011 № КЕ-4-3/5392). Например, если гражданин перечислил деньги со своего личного счета, то в качестве подтверждающего документа подойдет банковская выписка. Если же вносил наличными в кассу некоммерческой компании, то достаточно приходного кассового ордера.

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