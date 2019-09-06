Нет, не обязана. Вычеты предоставляют на основании заявления и подтверждающих документов.

Работник вправе получить стандартные вычеты на детей, пока его доход с начала налогового периода не превысит 350 тыс. руб. [абз. 16 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК]. Поэтому компании нужна информация о доходах сотрудника с начала года.

Размер и условия применения стандартных налоговых вычетов по НДФЛ

Необходимо подтвердить доход у других агентов, которые предоставляли вычеты сотруднику, если он устроился в компанию в середине года [п. 3 ст. 218 НК]. Для этого работник на прежнем месте запрашивает справку по форме 2-НДФЛ [п. 3 ст. 230 НК]. Без нее не получится определить, вправе ли сотрудник претендовать на вычеты.

Работник также сможет получить вычет в инспекции. Для этого ему надо подать декларацию по форме 3-НДФЛ и все документы, которые подтверждают его право на вычет [п. 4 ст. 218 НК].

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