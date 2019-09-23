41623 сентября 2019

Сотрудница, которую мы приняли на время отсутствия другого работника, беременна. На днях выходит сотрудник, которого она заменяла. Мы вправе уволить работницу?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Вы вправе уволить беременную сотрудницу, если у вас нет для нее подходящих вакансий.

Увольнение беременной женщины по инициативе работодателя является незаконным, но есть исключения, когда компания вправе это сделать.

Срочный трудовой договор, который компания заключила на время отсутствия сотрудника, прекращается, как только он выйдет на работу (ч. 3 ст. 79 ТК, письмо Минтруда от 21.03.2018 № 14-2/В-191). В то же время закон требует продлить срочный контракт с работницей в положении до окончания ее беременности (ч. 2 ст. 261 ТК). Два сотрудника не могут работать одновременно на одном месте. Но есть законный выход из ситуации.

Беременной сотруднице предложите вакансии, которые есть в компании. Они должны соответствовать квалификации работницы. Кроме того, нужно предложить нижестоящие должности и места с меньшей зарплатой (ч. 3 ст. 261 ТК, абз. 2 п. 27 постановления Пленума Верховного суда от 28.01.2014 № 1). Если работница откажется от других должностей, вы вправе ее уволить.

Организация вправе расторгнуть трудовой договор с работницей, если в компании нет вакансий, которые подойдут беременной по состоянию здоровья.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.