Вы вправе уволить беременную сотрудницу, если у вас нет для нее подходящих вакансий.

Увольнение беременной женщины по инициативе работодателя является незаконным, но есть исключения, когда компания вправе это сделать.

Срочный трудовой договор, который компания заключила на время отсутствия сотрудника, прекращается, как только он выйдет на работу (ч. 3 ст. 79 ТК, письмо Минтруда от 21.03.2018 № 14-2/В-191). В то же время закон требует продлить срочный контракт с работницей в положении до окончания ее беременности (ч. 2 ст. 261 ТК). Два сотрудника не могут работать одновременно на одном месте. Но есть законный выход из ситуации.

Беременной сотруднице предложите вакансии, которые есть в компании. Они должны соответствовать квалификации работницы. Кроме того, нужно предложить нижестоящие должности и места с меньшей зарплатой (ч. 3 ст. 261 ТК, абз. 2 п. 27 постановления Пленума Верховного суда от 28.01.2014 № 1). Если работница откажется от других должностей, вы вправе ее уволить.

Организация вправе расторгнуть трудовой договор с работницей, если в компании нет вакансий, которые подойдут беременной по состоянию здоровья.

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