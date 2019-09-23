Нет, не обязательно. При условии что компания письменно сообщит своему банку, что поступление ошибочное. Сделать это нужно в течение 10 дней со дня получения выписки (п. 2.1 Порядка, утв. Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П). Тогда компания вернет деньги физлицу как ошибочно перечисленные и попросит ИП перечислить оплату со счета предпринимателя. В таком случае можно не пробивать чек.

ФНС разработала Методические указания, как формировать кассовый чек в различных хозяйственных ситуациях.

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