3424 сентября 2019

Компания применяет упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Она планирует приобрести 15 ручек Parker стоимостью 1490 руб. каждая. Вправе ли она учесть их как канцтовары и списать в расходы?

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отвечает:

Да, конечно. Маловероятно, что у инспекторов будут претензии к таким тратам.

Подсказка: как выбрать объект налогообложения по упрощенке – «доходы» или «доходы минус расходы» >>

Компания на упрощенке вправе списывать расходы, перечисленные в пункте 1 статьи 346.16 НК. В перечне есть траты на канцтовары [подп. 17 п. 1 ст. 346.16 НК]. Ручки – это канцтовары, даже если они стоят недешево. Если компания их оплатила, использует в деятельности, то вправе включить их полную стоимость в расходы. Вероятность претензий будет еще меньше, если в этой компании работают 10–15 сотрудников.

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