Да, компания вправе передавать свою онлайн-кассу агенту (письмо Минфина от 29.05.2019 № 03-01-15/39042). К примеру, так можно делать, если агент продает товар от имени компании. Учтите, что в таком случае в чеке нужно указать фамилию и должность агента вместо кассира. Ведь именно агент принял от покупателя оплату и пробил чек. Кроме того, агенты могут сами зарегистрировать ККТ и применять ее.

Кому надо и не надо применять онлайн-кассы с 1 июля 2019 года: полный список >>

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