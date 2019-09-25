4525 сентября 2019

Предприниматель оказывает сантехнические услуги за наличный расчет. Можно ли пробивать чеки в офисе, когда сотрудники вернутся с заказов, так как касса одна?

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отвечает:

Нет, нельзя. Нужно использовать кассу в момент расчета. Но для этого достаточно и одной кассы. Можно пробить в офисе чек и отправить его работнику на мобильный. Тогда сотрудник покажет покупателю на мобильном QR-код чека (п. 5.6, 5.7 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Эксперты Системы Главбух рассказали, что поменяется в работе с кассой в 2020 году. Про это и другие изменения смотрите в таблице с озором последних поправок, которая постоянно обновляется.

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