Подсказка: как учесть расходы на обязательный медосмотр сотрудника >>

Лица, на которых распространяется требование о прохождении обязательных предварительных медосмотров, при повторном поступлении на ту же работу и в ту же организацию должны проходить данную процедуру заново вне зависимости от давности окончания предыдущего договора и срока прохождения предыдущего медосмотра.

Обязательный предварительный медосмотр при заключении трудового договора проходят лица, не достигшие 18 лет, а также лица, указанные в ТК и иных федеральных законах (ст. 69 ТК).

Конкретные перечни работ, при выполнении которых работники проходят предварительные и периодические медосмотры, устанавливаются нормативными актами, например приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н. Соответственно, если работник относится к лицам такой категории, то при заключении нового трудового договора работодатель должен направить его на медосмотр, даже если с момента увольнения до нового приема на работу прошло лишь несколько дней.

Такой вывод подтверждается мнением Минтруда, изложенным в письме от 28.04.2017 № 15–2/ООГ-1224.

Эксперты Системы Главбух составили таблицу с обзором всех поправок. Она поможет быстро разобраться в новых правилах, вы поймете, как их применять на практике.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Обратите внимание: работодатель не вправе принимать на работу лиц, не прошедших медосмотр (постановление ВС от 03.07.2015 по делу № А32-3729/2014).

На основании ч. 7 ст. 213 ТК медосмотры проводятся за счет средств работодателя. Даже если лицо, поступающее на работу, пройдет медосмотр за свой счет, работодатель обязан возместить ему эти расходы. Исключений для случая оплаты медосмотра при заключении нового договора спустя непродолжительный срок после прекращения прежних трудовых отношений в законе нет.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>