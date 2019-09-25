2525 сентября 2019

Работник при приеме на работу по срочному договору прошел обязательный медосмотр. После истечения срока мы заключили с ним новый договор для выполнения той же работы. Нужно ли в этой ситуации заново направлять работника на медосмотр и оплачивать его?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Подсказка: как учесть расходы на обязательный медосмотр сотрудника >>

Лица, на которых распространяется требование о прохождении обязательных предварительных медосмотров, при повторном поступлении на ту же работу и в ту же организацию должны проходить данную процедуру заново вне зависимости от давности окончания предыдущего договора и срока прохождения предыдущего медосмотра.

Обязательный предварительный медосмотр при заключении трудового договора проходят лица, не достигшие 18 лет, а также лица, указанные в ТК и иных федеральных законах (ст. 69 ТК).

Конкретные перечни работ, при выполнении которых работники проходят предварительные и периодические медосмотры, устанавливаются нормативными актами, например приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н. Соответственно, если работник относится к лицам такой категории, то при заключении нового трудового договора работодатель должен направить его на медосмотр, даже если с момента увольнения до нового приема на работу прошло лишь несколько дней.

Такой вывод подтверждается мнением Минтруда, изложенным в письме от 28.04.2017 № 15–2/ООГ-1224.

Эксперты Системы Главбух составили таблицу с обзором всех поправок. Она поможет быстро разобраться в новых правилах, вы поймете, как их применять на практике.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Обратите внимание: работодатель не вправе принимать на работу лиц, не прошедших медосмотр (постановление ВС от 03.07.2015 по делу № А32-3729/2014).

На основании ч. 7 ст. 213 ТК медосмотры проводятся за счет средств работодателя. Даже если лицо, поступающее на работу, пройдет медосмотр за свой счет, работодатель обязан возместить ему эти расходы. Исключений для случая оплаты медосмотра при заключении нового договора спустя непродолжительный срок после прекращения прежних трудовых отношений в законе нет.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.