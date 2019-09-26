Нет, компания не вправе платить с одного вида деятельности разные налоги.

Подсказка: можно ли совмещать ПСН с другими налоговыми режимами >>

НК разрешает совмещать упрощенку и вмененку. Но для этого требуется выполнять условия НК. Они перечислены в пункте 4 статьи 346.12 НК. В частности, компания на упрощенке вправе применять вмененку только по другому виду предпринимательской деятельности.

В описанной ситуации компания планирует платить налоги по двум режимам с одного вида деятельности – грузоперевозок. Разные собственники машин не разделяют этот бизнес. А значит, необходимо выбрать, по какому режиму выгоднее платить налоги – вмененке или упрощенке.

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