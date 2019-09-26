Нормы ст. 284 ТК в полной мере распространяются на отношения работодателей с дистанционными работниками. Работа у второго работодателя на позиции основного работника будет грубым нарушением трудового законодательства и может обернуться штрафными санкциями.

Шпаргалка: как оформить трудовые отношения с дистанционным сотрудником >>

Действующее трудовое законодательство не предполагает наличие у работника двух основных мест работы. Дистанционный или недистанционный характер трудовых отношений не влияет на то, что у работника может быть только одно основное место работы с правом внешнего совместительства в неограниченном количестве мест, но с ограничением по норме времени.

Внешнее совместительство по общему правилу в соответствии со ст. 284 ТК предполагается как половина нормы рабочего времени от основного. Для большинства работников это 20 часов в неделю.

В соответствии со ст. 91 ТК каждый работодатель, в том числе использующий труд дистанционных работников, в любом случае обязан вести учет их рабочего времени, поскольку оплата производится в зависимости от нормы отработанного времени.

Обратите внимание, что ст. 312.4 ТК, которая позволяет дистанционным работникам по своему усмотрению регулировать режим работы, отнюдь не влияет на требования ст. 284 ТК по предельной норме работы совместителей.

Эксперты Системы Главбух составили удобную таблицу с обзором всех поправок на 2020 год. Она поможет быстро разобраться в новых правилах, вы поймете, как их применять на практике.

Вместе с тем та же ст. 284 ТК напрямую разрешает работодателю использовать труд работника по совместительству вплоть до полного рабочего дня, если в этот день он не занят работой по основному месту работы.

Это означает, что дистанционный работник может гибко подходить к распределению рабочего времени у обоих работодателей.

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