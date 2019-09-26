Работодатель теперь обязан сообщать в военкомат о тех сотрудниках, которые должны были встать на воинский учет, но не встали. Уведомить военкомат нужно в течение двух недель после того, как обнаружили таких работников (Федеральный закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ). Если проигнорировать новые требования, компанию оштрафуют на 1000 руб. (ст. 21.1, 21.2, 21.4 КоАП). Такие правила действуют с 17 февраля 2019 года.

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Правда, не ясно, как проверяющие докажут, что компания выявила у себя уклонистов. В любом случае каждый работодатель обязан вести учет призывников и военнообязанных, в том числе женщин, имеющих военно-учетные специальности (п. 1 ст. 52 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, п. 14 Положения, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719).

При приеме на работу проверяйте документы сотрудников. В паспорте, как правило, есть отметки об отношении к воинской обязанности. Если в документах есть ошибки, неточности или сотрудник не стоит на учете, компания оповещает военкомат. Сотрудник, который отвечает за ведение воинского учета, ежегодно сверяет данные в личных карточках с документами сотрудников. Для этого собирает с работников актуальные документы.

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