Заключите с директором новый контракт. Продлить его дополнительным соглашением не получится.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Работодатель может увеличить срок трудового договора дополнительным соглашением. Но для этого необходимо выполнить два условия. Первое — не изменилось основание, по которому вы наняли сотрудника временно. Второе — общий срок полномочий руководителя — не более пяти лет (п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК, апелляционные определения Санкт-Петербургского городского суда от 29.06.2015 № 33–10656/2015, Московского городского суда от 02.02.2016 № 33–3252/2016).

Ваш директор уже проработал в компании три года. Заключите с руководителем новый контракт.

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