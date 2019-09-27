1027 сентября 2019

Есть ли какие-то изменения в порядке отражения в учете субсидий по сравнению с прошлым годом?

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отвечает:

Да, с 2019 года нужно применять новые коды КОСГУ. Теперь субсидии на иные цели текущего характера отражают по подстатье 152 КОСГУ, а капитального  – по подстатье 162 КОСГУ. Также кредиторскую задолженность со счета 0 401 40 000 переводят на финансовый результат, лишь когда учреждение достигнет цели, на которую эту субсидию выдали, а не по факту перечисления денег по контракту.

Что меняется в учете в 2020 году

Поэтому остаток по счету 0 401 40 000 может перейти и на следующий финансовый год. Например, если строительство объекта по контракту не завершится в текущем году. В сведениях (ф. 0503169, ф. 0503769) в таком случае будет числиться кредиторка

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