Да, с 2019 года нужно применять новые коды КОСГУ. Теперь субсидии на иные цели текущего характера отражают по подстатье 152 КОСГУ, а капитального – по подстатье 162 КОСГУ. Также кредиторскую задолженность со счета 0 401 40 000 переводят на финансовый результат, лишь когда учреждение достигнет цели, на которую эту субсидию выдали, а не по факту перечисления денег по контракту.

Что меняется в учете в 2020 году

Поэтому остаток по счету 0 401 40 000 может перейти и на следующий финансовый год. Например, если строительство объекта по контракту не завершится в текущем году. В сведениях (ф. 0503169, ф. 0503769) в таком случае будет числиться кредиторка

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