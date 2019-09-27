Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Временную разницу теперь надо определять как различие между балансовой и налоговой стоимостью активов или обязательств на отчетную дату. Это так называемый балансовый метод расчета временных разниц, он взят из МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (информационное сообщение Минфина от 28.12.2018 № ИС-учет-13). До поправок применяется небалансовый метод – расчет разниц не по остаткам, а по оборотам доходов и расходов компании.

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