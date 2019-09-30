Заплатите НДС по ставке 20 процентов.

НДС облагаются услуги, которые компания оказывает на территории нашей страны (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Местом оказания услуг считается территория РФ, если исполнитель состоит на учете в российской инспекции.

Изменения по НДС в 2020 году

Исключение из правила действует для услуг, которые перечислены в подпунктах 1–4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК (подп. 5 п. 1 ст. 148 НК). Разработки дизайна в этом перечне нет. Поэтому НДС с реализации надо заплатить по ставке 20 процентов. С этим согласны в Минфине (письмо от 31.07.2012 № 03-07-08/223).

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