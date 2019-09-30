Порядок их учета остался прежним. Такие объекты отражают на счете 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем». Однако в разрядах 24–26 счета теперь указывают код 661 «Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса» КОСГУ (п. 14.6.1 Порядка № 209н). Как и ранее, если стоимость недвижимого имущества, ОЦДИ или земли меняется, корректируют и показатель счета 0 210 06 000:

ДЕБЕТ 4 401 10 172 КРЕДИТ 4 210 06 661

— увеличен показатель расчетов с учредителем при покупке, безвозмездном получении, переоценке имущества;

ДЕБЕТ 4 401 10 172 КРЕДИТ 4 210 06 661 (СТОРНО)

— уменьшен показатель расчетов с учредителем в результате выбытия или при переоценке имущества.

Изменения в учете с 2020 года

На сумму изменений счета 0 210 06 000 учредителю направляют извещение (ф. 0504805). Один экземпляр извещения, утвержденный учредителем, учреждение хранит у себя.

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