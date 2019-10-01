Спишите расходы по мере оплаты.

На упрощенке можно списать только те расходы, которые назвали в пункте 1 статьи 346.16 НК. В перечне прописали затраты на программы для ЭВМ и базы данных (подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК). Списать получится не только стоимость самой программы, но и стоимость услуг по ее обновлению (письмо Минфина от 10.12.2018 № 03-11-06/2/89780).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

На упрощенке применяют кассовый метод. Поэтому учитывайте расходы только после того, как оплатите их (п. 2 ст. 346.17 НК). При этом потребуются первичные документы о том, что услуги вам оказали.

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