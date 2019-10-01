Нет, постоянные разницы Минфин не упразднил.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Понятие «постоянные налоговые активы и обязательства» переименовали на «постоянные налоговые доходы и расходы». По итогам отчетного периода организация рассчитывает разницу между расходом по налогу на прибыль и условным расходом по налогу в бухучете (п. 20 ПБУ 18/02). Первый показатель – это сумма текущего налога по декларации и отложенного налога с временных разниц. Условный расход – это налог с бухгалтерской прибыли. Постоянный налоговый доход или расход покажите справочно в отчетности так же, как раньше отражали постоянные налоговые активы и обязательства (п. 7 ПБУ 18/02).

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