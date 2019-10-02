Когда получите неустойку, чек не выбивайте.

Использовать кассу при расчетах обязаны компании и бизнесмены. А именно, когда они получают деньги за товары, работы, услуги или аванс (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). При этом не важно, как рассчитался покупатель — наличными или безналичными деньгами.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

У вас другая ситуация. Когда «физик» передаст неустойку вашей компании, это не будет расчетом (письмо ФНС от 26.10.2018 № ЕД-4-20/21001@). Ведь он не оплачивает товар, работу или услугу, а отдает деньги за нарушение условий контракта. Поэтому применять кассовый аппарат компании в этом случае не нужно.

Рассчитывать налоги и сдавать отчетность вы будете по новым правилам. Некоторые поправки вступят в силу в 2019 году. Редакция журнала «Главбух» составила таблицу с ближайшими изменениями в Налоговом кодексе.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>