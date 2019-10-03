Вы вправе списать суточные.

К расходам на командировку относятся стоимость проезда и провоза багажа, проживания, а также суточные (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК). Стоимость проезда и проживания нужно подтвердить документами.

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Суточные компания выплачивает на основании внутренних документов. Например, согласно положению о командировках — 1000 руб. за каждый день поездки.

Работник не обязан отчитываться, на что потратил суточные. Поэтому списать их можно без документов. Главное — подтвердить продолжительность служебной поездки и что сотрудник действительно ездил в командировку.

У работника нет бумаг на проживание и проезд. Но доказать, что сотрудник был в служебной поездке, можно и другими документами.

Компания издает приказ о командировке работника. В нем отражают количество дней служебной поездки и ее цель. Фактическое количество дней в поездке работник должен подтвердить документами. Но это не единственный способ доказать, сколько времени работник провел в командировке. Компания вправе сама решить, как именно документировать служебные поездки сотрудников. Порядок стоит прописать в положении о командировках. Также можно заранее разработать бланки и обеспечить ими работника до выезда в командировку.

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Так как билетов у сотрудника нет, он составит служебную записку или иной документ, который принято оформлять в компании (п. 7 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749). В документе нужно проставить отметку о прибытии и отъезде работника.

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