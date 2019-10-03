Возможно два случая. Первый – компания получила деньги наличными или клиент перечислил их по интернету. Тогда чек пробейте сразу в момент, когда получили средства. Второй случай – покупатель перечислил деньги не по интернету, а отправил через операциониста в банке. Тогда кассиру строительной компании, которая получила частичную предоплату, нужно пробить чек не позже следующего рабочего дня (п. 5.4 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Изменения по кассе в 2020 году

Например, предоплата поступила в воскресенье. Тогда оформите чек в понедельник. В любом случае еще дважды придется применять онлайн-кассу. Пробить чек потребуется в момент передачи недвижимости, а также окончательного расчета с покупателем.

Рассчитывать налоги и сдавать отчетность вы будете по новым правилам. Некоторые поправки вступят в силу в 2019 году, другие будут действовать с 2020 года. Скачайте таблицу со всеми изменениями.

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