Нет, не вправе.

Новый МРОТ с 2020 года

Декретницам компания должна платить только пособие. Выход из ситуации — оформить с сотрудницей договор ГПХ, на него запретов нет. Но он не должен дублировать трудовой договор. Поэтому обозначьте в качестве предмета договора конкретную разовую работу. Не устанавливайте исполнителю четкий режим работы, не перечисляйте ему вознаграждение в дни зарплаты. Иначе при проверке ФСС переквалифицирует договор подряда в трудовой и откажется возместить пособие.

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