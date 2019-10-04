624 октября 2019

У сотрудницы уже начался декретный отпуск, но она готова еще какое-то время поработать. Вправе ли работодатель одновременно платить ей зарплату и пособие по беременности и родам?

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отвечает:

Нет, не вправе.

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Декретницам компания должна платить только пособие. Выход из ситуации — оформить с сотрудницей договор ГПХ, на него запретов нет. Но он не должен дублировать трудовой договор. Поэтому обозначьте в качестве предмета договора конкретную разовую работу. Не устанавливайте исполнителю четкий режим работы, не перечисляйте ему вознаграждение в дни зарплаты. Иначе при проверке ФСС переквалифицирует договор подряда в трудовой и откажется возместить пособие.

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