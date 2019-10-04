Если передача товара и окончательный расчет происходят сразу, то нужно указать в чеке признак «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ». Если сначала строительная компания передает объект покупателю, в день подписания акта надо выдать чек с признаком «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ», а при окончательном расчете – «ОПЛАТА КРЕДИТА».

Рассчитывать налоги и сдавать отчетность вы будете по новым правилам. Некоторые поправки вступят в силу в 2019 году, другие будут действовать с 2020 года. Узнать про изменения

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