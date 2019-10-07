Компании безопаснее платить НДС со стоимости обедов.

На оплату труда в натуральной форме необходимо начислять НДС (п. 2 ст. 154 НК). Таким доходом считают и питание сотрудников за счет компании (ст. 129, 131 ТК). Минфин уже давно разъяснял, что налог необходимо заплатить (письмо от 08.07.2014 № 03-07-11/33013).

Изменения по НДС в 2020 году

Налоговой базой в вашем случае будет рыночная стоимость обеда без учета НДС (письмо Минфина от 11.02.2014 № 03-04-05/5487).

В ведомстве также называли ситуации, когда облагать налогом питание работников не нужно (письма Минфина от 23.10.2017 № 03-15-06/69405, от 11.06.2015 № 03-07-11/33827). Например, если вы не учитываете питание персонифицированно или возмещаете сотруднику стоимость по договору.

Судьи решают, что питание, которое компания учитывает в расходах на оплату труда, облагать НДС не надо (постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.04.2013 № А44-4898/2012).

Появится ясность, в какой момент восстанавливать НДС, если компания будет совмещать ЕНВД и общую систему. Узнать это вы можете из нашей таблицы-методички.

Суды признают, что компании организуют питание ради социальной защиты сотрудников, чтобы создать им условия для работы. То есть это натуральные выплаты, а не реализация. Но доказывать это, скорее всего, потребуется в суде. Чтобы избежать споров, начислите НДС на стоимость обедов.

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