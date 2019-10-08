298 октября 2019

Компания допустила ошибку в расчетах по ККТ. В мае прошлого года покупатель написал заявление на возврат товара. Денег в кассе не было, поэтому директор вернул клиенту наличные из собственного кошелька. По ККТ возврат не провели. Обнаружили ошибку только сейчас. Как исправить?

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отвечает:

Директор не имел права возвращать деньги из личных средств. Чтобы исправить ситуацию, надо пробить чек коррекции с признаком «расход».

Что меняется в работе с кассой в 2020 году

Продавец обязан провести операцию на онлайн-кассе, если возвращает деньги покупателю. В этом случае кассир выбивает чек с признаком «возврат прихода». Компания этого не сделала. В таком случае ошибку нужно исправить.

Если компания не использовала ККТ, когда это было необходимо, ошибку исправьте чеком коррекции [п. 4 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ]. Надо выбить документ с признаком «расход». Затем письменно уведомить налоговиков об ошибке и сообщить, что пробили чек коррекции. Сделать это можно лично в инспекции либо через кабинет ККТ на сайте nalog.ru. Это позволит компании избежать штрафа за неприменение кассы [примечание к ст. 14.5 КоАП].

Рассчитывать налоги и сдавать отчетность вы будете по новым правилам. Некоторые поправки вступят в силу в 2019 году, другие будут действовать с 2020 года. Скачайте таблицу-методичку с изменениями, чтобы ничего не пропустить.

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