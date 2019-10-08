Нет, ФСС не вправе отказывать в возмещении пособия только потому, что компания приняла на работу беременную женщину. Более того, закон запрещает отказывать в трудоустройстве женщине по той причине, что она беременна (ч. 3 ст. 64 ТК). Не важно, сколько месяцев сотрудница проработает в компании до декрета. Спор возможен, только если у ФСС будут доказательства, что женщину трудоустроили фиктивно с единственной целью — получить деньги из фонда соцстраха.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

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