568 октября 2019

Сотрудница устроилась на работу, а через две недели узнала, что беременна. Вправе ли ФСС отказать в возмещении декретного пособия, сославшись на то, что компания взяла в штат беременную?

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отвечает:

Нет, ФСС не вправе отказывать в возмещении пособия только потому, что компания приняла на работу беременную женщину. Более того, закон запрещает отказывать в трудоустройстве женщине по той причине, что она беременна (ч. 3 ст. 64 ТК). Не важно, сколько месяцев сотрудница проработает в компании до декрета. Спор возможен, только если у ФСС будут доказательства, что женщину трудоустроили фиктивно с единственной целью — получить деньги из фонда соцстраха.

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