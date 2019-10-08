Да, можно. Сервис в сфере ЖКХ поименован в списке услуг, при расчетах за которые можно оформить единый чек на зачет авансов (п. 2.1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

К услугам ЖКХ относится в том числе капитальный и текущий ремонт общего имущества (ГОСТ Р 56535-2015, ГОСТ Р 56193-2014). Пробить единый чек нужно не позже чем через 10 календарных дней после окончания расчетного периода. Он не должен превышать месяц (письмо Минфина от 17.05.2019 № 03-01-15/35751). Передавать единый чек клиенту не нужно (п. 2.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Чиновники внесли 32 изменения в Налоговый кодекс. Некоторые поправки вступят в силу в 2019 году, другие будут действовать с 2020 года. Скачайте таблицу-методичку со всеми изменениями, чтобы ничего не пропустить.

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