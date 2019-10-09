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Не совсем понятно, каким образом можно применить новацию в такой ситуации. Дело в том, что новация – это замена первоначального обязательства другим в отношениях между теми же лицами (ст. 414 ГК РФ). Иначе говоря, отношению по-прежнему будут между «Маком» и банком.

В представленной ситуации есть разные нюансы, но многое зависит от характера взаимоотношений двух организаций. Если банк не возражает, можно оформить перевод долга на «Василек». То есть заменить должника в обязательстве, воспользовавшись статьей 391 ГК РФ. Для перевода долга на третье лицо оформляется соглашение, по которому обязательства по оплате долгов «Мака» переходят к «Васильку».

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По мнению чиновников Минфина, высказанному в письме ведомства от 05.06.2015 № 03-03-06/2/32633, при сохранении всех иных первоначальных условий долгового обязательства налогооблагаемого дохода при этом не возникнет. При оформлении такой сделки важно, чтобы она не носила характера безвозмездного принятия на себя чужих обязательств.

Есть также возможность увеличить уставный капитал ликвидируемой организации на соответствующую сумму. Такой перевод средств не будет облагаться налогами, однако получатель «Мак», скорее всего, утратит право на применение УСН. Кроме того, могут возникнуть дополнительные сложности при ликвидации компании.

Изменения по упрощенке с 2020 года

Имеет смысл рассмотреть возможность ликвидации организации с долгом. Не исключено, что этот вариант окажется проще всего.

Надежным способом перевода денег организации без возникновения налоговых обязательств остается безвозмездная помощь от участника с долей участия не менее 50% (на основании подп.11 п. 1 ст. 251 НК РФ и подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).

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Кирилл Кувалкин,

эксперт сервиса Контур.Бухгалтерия компании СКБ Контур