109 октября 2019

Компанию недавно зарегистрировали. Она на упрощенке, будет оказывать медико-социальные услуги населению. Компания будет принимать оплату наличными, по карте, а также через онлайн-банк. Можно вместо онлайн-кассы использовать бланки строгой отчетности?

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отвечает:

Понадобится ККТ.

Подсказка: с какого периода применять онлайн-ККТ >>

Компания, которая оказывает услуги населению, вправе не применять онлайн-ККТ [ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ]. Отсрочка действует до 1 июля текущего года. При этом вместо чеков ККТ продавец обязан выдавать клиентам бланки строгой отчетности.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Если компания оформляет бланки, то должна работать с учетом требований Положения [утв. постановлением Правительства от 06.05.2008 № 359]. А в этом документе сказано, что составлять бланки строгой отчетности взамен чеков можно, только если покупатель рассчитывается наличными либо картой. Освобождение от ККТ не действует, если клиенты используют для расчетов электронные средства платежа [п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ]. Поэтому вашей компании нужно приобрести и зарегистрировать онлайн-кассу.

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