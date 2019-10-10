Нет, это необязательно.

Закон не запрещает использовать один кассовый аппарат для нескольких видов деятельности на разных системах налогообложения. Но в кассовом чеке нужно отразить режим налогообложения, который предприниматель использовал при расчетах. Причем в чеке можно отразить только одну систему [п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ]. Если кассовый аппарат предпринимателя позволяет формировать отдельный чек для каждого налогового режима, покупать вторую кассу не нужно.

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