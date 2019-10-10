2510 октября 2019

Что грозит компании, если в положенный срок не выдать декретное пособие?

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отвечает:

Назначить пособие надо в течение 10 календарных дней с даты, когда сотрудница принесла декретный больничный. А выдать — в ближайший день зарплаты (ч. 1 ст. 15 Закона № 255ФЗ).

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Компания, которая задержит пособие, должна будет выплатить сотруднице компенсацию (ст. 236 ТК). Если нарушение обнаружат трудовые инспекторы, они имеют право оштрафовать компанию и директора. Максимальные штрафы — 50 000 и 20 000 руб. соответственно (ч. 6 ст. 5.27 КоАП).

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