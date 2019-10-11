1511 октября 2019

Предприниматель временно не ведет деятельность. Вправе ли он не платить страховые взносы за себя?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Изменения по взносам с 2020 года

Предприниматель платит за себя страховые взносы, даже если временно не ведет деятельность. Есть закрытый список периодов-исключений, за которые взносы можно не платить. Например, ИП не ведет деятельность, так как служит в армии, ухаживает за ребенком в возрасте до полутора лет, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, пожилыми людьми, которым за 80 лет (п. 1, п. 7 ст. 430 НК). Если периодов-исключений нет, то, чтобы не перечислять взносы, можно подать в налоговую заявление о снятии с учета в качестве ИП.

Предприниматели, которые платят налог на профессиональный доход, взносы не платят в любом случае (ч. 11 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Рассчитывать налоги и сдавать отчетность вы будете по новым правилам. Некоторые поправки вступят в силу в 2019 году, другие будут действовать с 2020 года. Таблица с изменениями поможет вам ничего не пропустить.

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