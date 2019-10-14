2314 октября 2019

Сотрудник явился на работу в нетрезвом виде. От медицинского освидетельствования отказался. В объяснительной написал, что принимал лекарства, которые содержат спирт. Но это неправда, по всем признакам работник был сильно пьян. Как нам все оформить, чтобы уволить сотрудника?

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отвечает:

Подсказка: когда можно уволить сотрудника по инициативе работодателя >>

Вам надо зафиксировать в акте признаки опьянения сотрудника, а также собрать показания свидетелей.

Компания вправе уволить сотрудника, который появился на рабочем месте или территории организации в состоянии алкогольного опьянения (подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Нужно собрать доказательства грубого нарушения и выяснить причины, по которым работник явился в таком виде.

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Главное доказательство опьянения –медицинское заключение. Но провести освидетельствование вы вправе, только если сотрудник на это согласится. Поэтому уволить можно и без заключения врачей (п. 42 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2). Необходимо собрать достаточно доказательств, чтобы сотрудник не оспорил увольнение.

Составьте акт о появлении работника в нетрезвом состоянии. В документе подробно опишите признаки алкогольного опьянения – невнятная речь, неадекватное поведение, багровый цвет лица, резкий запах алкоголя и т. д. Подробно опишите, кто и в какое время впервые заметил, что сотрудник явился в нетрезвом виде.

Зафиксируйте, что предложили работнику пройти медицинское освидетельствование, но он от него отказался. В документе должны расписаться свидетели, а также сам сотрудник.

Если работник отказывается ставить подпись в документе об отказе от освидетельствования, об этом тоже составьте акт. На основании этих бумаг издайте приказ об увольнении работника.

Если сотрудник решит оспорить увольнение, в суде приведите доказательства, которые собрали. Пусть о признаках опьянения в суде расскажут свидетели.

На практике судьи принимают доказательства работодателей, даже если сотрудник не проходил медицинское освидетельствование (апелляционное определение Московского городского суда от 28.09.2017 № 33-33636/2017, кассационное определение Московского городского суда от 06.04.2018 № 4г-4063/2018).

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