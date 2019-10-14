Нет, не вправе, ведь он ведет деятельность. В этой ситуации не имеет значения, что он ухаживает за человеком старше 80 лет.

Изменения по страховым взносам с 2020 года

Платить взносы не придется, только если у ИП не будет доходов от деятельности (п. 7 ст. 430 НК). Это подтвердят нулевые декларации (письмо ФНС от 26.04.2017 № БС-4-11/7990). Если ИП часть года ухаживал за мамой, а часть года вел бизнес, то он вправе рассчитать взносы пропорционально календарным месяцам его ведения (п. 8 ст. 430 НК).

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