2314 октября 2019

Предприниматель ведет деятельность и ухаживает за мамой 82 лет. Вправе ли он не платить за себя взносы?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, не вправе, ведь он ведет деятельность. В этой ситуации не имеет значения, что он ухаживает за человеком старше 80 лет.

Изменения по страховым взносам с 2020 года

Платить взносы не придется, только если у ИП не будет доходов от деятельности (п. 7 ст. 430 НК). Это подтвердят нулевые декларации (письмо ФНС от 26.04.2017 № БС-4-11/7990). Если ИП часть года ухаживал за мамой, а часть года вел бизнес, то он вправе рассчитать взносы пропорционально календарным месяцам его ведения (п. 8 ст. 430 НК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.